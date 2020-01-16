В Челябинске силовики ликвидируют бизнес экс-начальника ФСБ

Эвакуаторы интенсивно работают по всему Челябинску Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области 16 января рассмотрит иск прокуратуры региона к ООО «Лидер Плюс», которое возглавляет бывший начальник ФСБ в Златоусте Геннадий Вильшенко. От фирмы, занимающейся эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей в областном центре, требуют вернуть муниципалитету землю под штрафстоянкой и уничтожить всю ее инфраструктуру.

«Прокуратура обратилась с исковым заявлением к ООО „Лидер Плюс“ с требованиями истребовать из чужого незаконного владения ООО „Лидер Плюс“ в пользу муниципального образования „город Челябинск“ участок площадью 6180 квадратных метров, расположенный по адресу: Челябинск, улица Энгельса, 3/2» — говорится в определении суда. После вступления в силу решения суда фирме предлагается освободить и передать участок, «приведя его в пригодное для использования состояние путем демонтажа ограждения по периметру территории, двух въездов с откатными воротами, двух будок охранников» и так далее.

«У данной организации нет правоустанавливающих документов на землю. Поэтому был подготовлен и направлен в суд иск с требованием снести незаконные постройки и вернуть участок», — пояснили «URA.RU» в прокуратуре региона. По телефонам, указанным в официальных контактах компании «Лидер Плюс», на звонки корреспондента «URA.RU» не ответили.

ООО «Лидер Плюс» с 2016 года занимается эвакуацией и размещением на штрафстоянках неправильно припаркованных машин горожан. Вильшенко также контролировал регионального мусорного оператора — ООО «Центр коммунального сервиса». До сентября 2017 года ЦКС принадлежал семье экс-губернатора Бориса Дубровского, через год его основными бенефициарами стали московские фирмы.