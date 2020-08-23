В Свердловской области 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз

Даже коронавирус не помешал ему сделать это Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 73-летний пенсионер уже пятый год подряд сдает ЕГЭ. Об этом сообщила журналистам Татьяна Умнова, начальник отдела регионального министерства образования.

«Мужчина приходит сдавать экзамены уже четвертый или пятый раз, — рассказала Умнова во время пресс-конференции по итогам сдачи ЕГЭ. — Если в прошлые годы его выбор предметов был широк, но в этом году участник остановился на обществознании».

О результатах, которые получил по ЕГЭ 73-летний экзаменуемый, ничего не сообщается.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, свердловские 11-классники сдали в этом году ЕГЭ даже лучше, чем в прошлом: учеников, набравших 100 баллов, было на 12 человек больше (в этом году — 128), а двухстобалльников больше на два (нынче — восемь).

Однако в 2020-м в Свердловской области не было учеников, набравших на ЕГЭ по 300 и 400 баллов (в прошлом году, напомним, выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала рекордные 400 баллов: она сдала на 100 баллов математику, русский язык, физику и информатику. Такого результата добились всего два человека в России — она и Даниил Дрябин из Тулы.