Названа дата довыборов в Екатеринбургскую гордуму

В гордуме Екатеринбурга вакантны два мандата Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Довыборы в Екатеринбургскую гордуму по избирательным округам №3 и №9 могут состояться 15 ноября. Об этом URA.RU сообщил председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.

«Самая ранняя возможная дата — 15 ноября, но не исключаем сдвиг голосования на более позднее воскресенье с целью организационной оптимизации и снижения эпидемических рисков», — прокомментировал Антошин. По его словам, комиссия примет решение в течение недели-полутора.

Как писало URA.RU, гордумой ранее были прекращены полномочия двух депутатов. Елена Дерягина (округ №9) скончалась от тромбоэмболии в ЦГКБ №6; у нее был диагностирован коронавирус. В отношении Олега Кагилева (округ №3) вступил в силу приговор по уголовному делу о приготовлении к получению взятки.