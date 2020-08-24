Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял полет Александра Лукашенко над Минском. Пост со стихотворением он выложил в своем Instagam.
«Прилетел вдруг Лукашенко на не новом вертолете. Начинайте выпивать, блин, если вы еще не пьете. Как волшебник в старой песне, не один, а с автоматом», — написал Шнуров. Музыкант заявил, что Лукашенко приговорил народ к смертной казни. По мнению Шнурова, насилие ОМОНа в стране ничем не оправдано, а Лукашенко запутался в собственных мыслях.
Лукашенко появился перед камерами с автоматом после митингов 23 августа. Он в этот день облетел Минск на вертолете, взяв с собой сына. Николая Лукашенко заметили с автоматом и в военной экипировке. В связи с этим белорусская оппозиция потребовала у правоохранительные органы проверить главу Белоруссии.
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