Шнуров написал стихотворение о Лукашенко. «Хочет тишины дедуля, а вы песенки орете». ФОТО

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Музыкант заявил, что Лукашенко приговорил народ к смертной казни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял полет Александра Лукашенко над Минском. Пост со стихотворением он выложил в своем Instagam.

«Прилетел вдруг Лукашенко на не новом вертолете. Начинайте выпивать, блин, если вы еще не пьете. Как волшебник в старой песне, не один, а с автоматом», — написал Шнуров. Музыкант заявил, что Лукашенко приговорил народ к смертной казни. По мнению Шнурова, насилие ОМОНа в стране ничем не оправдано, а Лукашенко запутался в собственных мыслях.

Лукашенко появился перед камерами с автоматом после митингов 23 августа. Он в этот день облетел Минск на вертолете, взяв с собой сына. Николая Лукашенко заметили с автоматом и в военной экипировке. В связи с этим белорусская оппозиция потребовала у правоохранительные органы проверить главу Белоруссии.

Фото: Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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