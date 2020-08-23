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Челябинские олигархи приостановят работу своего завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 400 сотрудников завода в Кусинском районе могут потерять работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Завод «Метагломерат» (Кусинский район, поселок Магнитка), входящий в группу предприятий челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова, в октябре приостановит свою работу. Как сообщил URA.RU источник в Кусе, коллектив будет уволен по соглашению сторон до возобновления производства.

«Уже было собрание, на котором уведомили о приостановке производства с октября, — рассказал источник. — Якобы есть проблемы с сырьем. Весной работу обещают возобновить и принять всех обратно. Многие такие соглашения подписали, так как деваться некуда».

Начальник ГУ по труду и занятости в регионе Владислав Смирнов сообщил URA.RU, что в центр занятости в Кусе поступило уведомление от предприятия о сокращении с октября 35 человек. «Из них 28 пенсионного возраста. В коллективе трудится 441 человек, — уточнил Смирнов. — Мы сейчас разбираемся с тем, что происходит на предприятии».

«Мы проверяем эту информацию, пока все только на уровне слухов», — сообщил URA.RU зампредседателя Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Александр Коротких. Для поселка Магнитка «Метагломерат» является градообразующим. Кроме того, сюда приезжают на работу из Кусы и соседних поселков.

«Метагломерат» входит в структуру «Урало-Сибирской металлургической компании» семей Аристова и Антипова. В эти дни оформляется юридически раздел активов между двумя бизнесменами. К Антипову отходит все, что связанно с металлургией, в том числе «Метагломерат». Получить комментарий в пресс-службе Антипова на момент публикации не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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