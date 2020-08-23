Чиновников отдаленного села в ЯНАО заставят построить канализацию

Красноселькупский районный суд поддержал требования природоохранной прокуратуры и обязал администрацию села Ратта Красноселькупского района ЯНАО обустроить очистные сооружения. Как сообщили в надзорном органе, ранее чиновники проигнорировали внесенное представление о нарушении.
«В поселении отсутствуют очистные сооружения, при этом хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются без очистки непосредственно в рельеф местности», — говорится в сообщении прокуратуры. Главе администрации Ратты Геннадию Карсавину было внесено представление об устранении, однако мер к устранению ситуации принято не было, после чего был заявлен иск.
По решению суда, чиновников обязали построить надлежащие сооружения по водоотведению и очистке стоков. Исполнение контролирует окружная природоохранная прокуратура.
Получить комментарии сельской администрации Ратты оперативно не удалось. В адрес мэрии был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО за счет перераспределения сэкономленных средств выделили 11 млн рублей администрации Шурышкарского района. Средства пойдут на обустройство септиков в селах, ранее не имевших канализации, откачку и вывоз жидких бытовых отходов.
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