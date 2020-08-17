Сразу три ямальских города — Лабытнанги, Ноябрьск и Новый Уренгой получат меньше средств из окружного бюджета. Вместе с этим, как следует из постановления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, увеличенные бюджетные выплаты направят в Шурышкарский район, недавно оказавшийся в центре скандала с муниципальными заказами.
«Увеличить бюджетные ассигнования по муниципальному образованию Шурышкарский район в размере 11 010 000 (одиннадцать миллионов десять тысяч) рублей», — говорится в постановлении главы региона. Средства, как указывается, пойдут на компенсацию стоимости услуг организациям за откачку и вывоз содержимого септиков в муниципальных домах, не подключенных к центральной канализации.
При этом бюджетный трансферт Ноябрьску окружные власти урезают на 5 млн 800 тысяч рублей, Новому Уренгою — на 4 млн 63 тысячи рублей, а Лабытнанги — на 1 млн 147 тысяч рублей. Перераспределением бюджетов будет заниматься департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО.
Чем была вызвана необходимость дополнительных вливаний в септики Шурышкарского района, оперативно выяснить не удалось. В администрацию района и в правительство ЯНАО были направлены редакционные запросы, на момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU рассказывало об обысках в администрации Шурышкарского района. Чиновников подозревают в том, что с 2017 по 2019 год они выдавали бюджетные средства аффилированным компаниям, которые не могли быть выбраны в качестве подрядчиков, в чего бюджету был нанесен ущерб в размере порядка 300 млн рублей.
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