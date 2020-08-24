Почти 100 млн рублей получит администрация Ноябрьска через департамент образования ЯНАО и департамент строительства ЯНАО, говорится в проекте постановления, опубликованного на сайте окружного правительства. Документ определяет перечень образовательных учреждений Ноябрьска, которые губернатор Дмитрий Артюхов посетил на прошлой неделе.
«Выделить департаменту образования ЯНАО и департаменту строительства и жилищной политики ЯНАО бюджетные ассигнования резервного фонда правительства ЯНАО в размере 98 738 000,00 рублей для предоставления иных дотаций из окружного бюджета муниципальному образованию город Ноябрьск», — говорится в документе. Деньги, как указывается, пойдут на текущие и капитальные ремонты городских культурных и образовательных учреждений в 2020 году.
В списке на капремонт — три учреждения, среди которых школа искусств им. П.И. Чайковского, а также детские сады «Колокольчик» и «Росинка». Общеобразовательной гимназии №1, средней школе №14, а также специальной (коррекционной) общеобразовательной школе для детей с ограниченными возможностями средства выделят на текущий ремонт.
Деньги будут выделены из окружного резервного фонда. Через депстрой ЯНАО будет направлено 77 млн 011 тысяч рублей, через депобр — 21 млн 721 тысячу рублей.
Губернатор Артюхов посетил Ноябрьск в рамках запланированной рабочей поездки по ЯНАО 17 августа. Город стал первым пунктом в маршруте главы региона.
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