Дмитрий Артюхов приехал в Ноябрьск в рамках большой рабочей поездки Фото: Елена Федорова © URA.RU

В Ноябрьске перед приездом губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова рабочие укладывали асфальт на сырую от дождя дорогу. Видео, снятое в одном из дворов города, опубликовали местные жители в соцсетях.

На кадрах видно, как дорожные рабочие с помощью трактора кладут асфальт прямо во время дождя, что вызывает недовольство местных жителей. К девушке-оператору и ее спутникам подходит строитель и спрашивает, чем они возмущены. «А ничего, что дождь идет?» — отвечают очевидцы. Мужчина поясняет, что перед работами все лужи будут убраны, однако жителей это не успокаивает, и между сторонами завязывается перепалка. «К нам приезжает Дмитрий Андреевич», — заключает девушка за кадром.

В администрации Ноябрьска заявили URA.RU, что на кадрах — двор дома по улице Киевской, 8, и работы там велись не к приезду Артюхова, а были плановыми. «В этом году город взял рекордные обязательства по ремонту 179 дворовых территории. Объемы внушительные. На видео обычная ежедневная работа дорожных служб по асфальтированию дворов», — прокомментировали в пресс-службе мэрии, уточнив, что работы продолжатся до 15 сентября.

Артюхов посетил Ноябрьск 17 августа. Во время визита глава ЯНАО встретился с жителями и осмотрел строящиеся объекты. Город стал первым пунктом в его ежегодной рабочей поездке по округу. Ранее путешествие Артюхова пришлось перенести из-за болезни. В конце июля у губернатора подтвердился коронавирус, 15 августа Артюхов заявил о выздоровлении.