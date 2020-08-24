Перед визитом руководителя ЕР в Кургане проводят закрытый опрос

В «Единой России» готовятся к визиту Андрея Турчака и предстоящим выборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Накануне визита в Курган секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака местные единороссы проводят закрытый соцопрос по предстоящим выборам в областную думу, утверждают источники URA.RU, близкие к политическим кругам региона. В региональном отделении партии подтверждают факт проведения соцопроса, но отрицают связь с предстоящим визитом.

«„Единая Россия“ к приезду Турчака проводит опрос. В Шадринске, Кетово, по Кургану ходят ребята. Опрашивают, пойдут ли на выборы, за кого будут голосовать. Интересуются, повлияет ли на мнение курганцев поддержка единороссов [губернатором Вадимом] Шумковым», — поделился инсайдер. Он предположил, что собранные данные представят на встрече с Турчаком. Их также будут использовать при подготовке к выборам в облдуму, но в открытом доступе публиковать их не будут.

Секретарь курганского регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев подтвердил URA.RU, что в настоящее время партия проводит соцопрос. «Это третья заключительная волна. Мы делали замеры в марте, затем в конце июля», — заявил он. По словам Кафеева, третья волна должна завершиться к 1 сентября, и она не связана с визитом Турчака.

Социолог Сергей Ширяев рассказал URA.RU, что подобные опросы обычно проводятся на финишной прямой предвыборной кампании. «Они нужны, чтобы понять ситуацию на местах и при необходимости усилить агитационную работу на сложных территориях», — пояснил он.

Выборы в Курганскую областную думу пройдут с 11 по 13 сентября. За места в облдуме будут бороться кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров».