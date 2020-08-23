В Кургане раскрыли детали визита главного единоросса

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в рамках визита в Курган 24 августа примет участие в партийном форуме «Энергия развития». На нем обсудят предвыборную кампанию в областную думу. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении партии.
«24 августа состоится форум „Энергия развития“. Помимо Турчака, в нем примут участие курганские единороссы, в том числе кандидаты в областную думу от „Единой России“», — сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. В форуме примет участие губернатор Вадим Шумков. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе главы региона. Также у Шумкова запланирована личная встреча с Турчаком, но круг обсуждаемых вопросов не раскрывается.
«На форуме обсудят предвыборную программу, особенности выборов в сентябре 2020 года. Спросят, как кандидаты работают с наказами избирателей», — уточнил секретарь регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев. Перед форумом Турчак примет участие в общественном обсуждении законопроекта об увеличении доли оклада в составе зарплаты бюджетников. На это мероприятие пригласят представителей бюджетной сферы.
О предстоящем визите Турчака в Курган стало известно в конце прошлой недели. Источники URA.RU отмечали, что он связан с обсуждением предстоящих выборов, которые пройдут в регионе в сентябре.
Выборы в Курганскую областную думу пройдут с 11 по 13 сентября. За места в облдуме будут бороться кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров».
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