Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии

Счетная палата РФ нашла ошибки в системе персонифицированного учёта в ПФР, которые нарушают права граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К необоснованному занижению пенсии могут привести открытие двух и более счетов либо присваивание одного СНИЛСА нескольким гражданам. Об этом говорится в отчете Счетной палаты России по итогам проверки деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в 2017—2019 годах.

«Основной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам», — говорится в отчете. Это, как правило, происходит из-за ошибок граждан при заполнении ими анкет. При этом если у гражданина было два и более счета на момент назначения пенсии, ее размер мог определяться только на основании одного из них, и тем самым размер пенсии уменьшался.

Еще одной причиной может стать смена фамилии. Ведомство выяснило, что Пенсионный фонд не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которая была у человека при рождении. Это ведет к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

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