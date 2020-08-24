На Украине заявили о возможности военного вторжения в Крым

У Владимира Зеленского есть «все возможности» для наступления на Крым, считает Александр Турчинов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

У президента Украины Владимира Зеленского есть все возможности для наступления на Крым. Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«В настоящий момент у главы государства, в отличие от 2014-го, есть „все возможности“ для организации наступления на Крым», — пишет сайт argumenti.ru, ссылаясь на Турчинова. По его мнению, полуостров стал частью российской территории из-за тех, кто уничтожал обороноспособность Украины и экс-президента страны Виктора Януковича. Однако, отметил бывший секретарь СНБО Украины, Зеленский навряд ли решится на вторжение.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года после референдума, на котором большинством голосов жители полуострова проголосовали за то, чтобы стать вернутся в состав РФ. В Кремле неоднократно заявляли, что полуостров никогда не будет разменной картой в каких бы то ни было политических спорах.

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