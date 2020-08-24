24 августа 2020

На Украине заявили о возможности военного вторжения в Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, бронежилет, военные, зеленский владимир
У Владимира Зеленского есть «все возможности» для наступления на Крым, считает Александр Турчинов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Крым вернулся в состав России

У президента Украины Владимира Зеленского есть все возможности для наступления на Крым. Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«В настоящий момент у главы государства, в отличие от 2014-го, есть „все возможности“ для организации наступления на Крым», — пишет сайт argumenti.ru, ссылаясь на Турчинова. По его мнению, полуостров стал частью российской территории из-за тех, кто уничтожал обороноспособность Украины и экс-президента страны Виктора Януковича. Однако, отметил бывший секретарь СНБО Украины, Зеленский навряд ли решится на вторжение.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года после референдума, на котором большинством голосов жители полуострова проголосовали за то, чтобы стать вернутся в состав РФ. В Кремле неоднократно заявляли, что полуостров никогда не будет разменной картой в каких бы то ни было политических спорах.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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