Мэр Челябинска Наталья Котова улетела на обучение в Сколково Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова улетела в командировку в Москву до конца недели. Исполняющим обязанности главы назначен ее заместитель по городскому хозяйству 37-летний Александр Астахов, сообщил URA.RU источник в администрации города.

«Котову вновь пригласили на обучение в Сколково. Она будет на учебе до конца недели», — сказал инсайдер. В пресс-службе мэрии подтвердили, что Котова улетела в Москву.

Ровно месяц назад Котова уезжала на несколько дней на обучение в московской школе управления Сколково. Тогда она занималась по образовательной программе Master of Public Administration для городских управленцев.