24 августа 2020
23 августа 2020

Мэр Челябинска улетела в Москву. Городом руководит молодой чиновник

© Служба новостей «URA.RU»
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Котова Наталья на избирательном участке. Челябинск, портрет, котова наталья
Мэр Челябинска Наталья Котова улетела на обучение в Сколково Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова улетела в командировку в Москву до конца недели. Исполняющим обязанности главы назначен ее заместитель по городскому хозяйству 37-летний Александр Астахов, сообщил URA.RU источник в администрации города.

«Котову вновь пригласили на обучение в Сколково. Она будет на учебе до конца недели», — сказал инсайдер. В пресс-службе мэрии подтвердили, что Котова улетела в Москву.

Ровно месяц назад Котова уезжала на несколько дней на обучение в московской школе управления Сколково. Тогда она занималась по образовательной программе Master of Public Administration для городских управленцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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