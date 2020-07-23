22 июля 2020

Мэр Челябинска передала власть и уехала в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Котова Наталья на избирательном участке. Челябинск, портрет, котова наталья
Наталья Котова уехала на учебу в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова уехала на учебу в Москву. Врио мэра она назначила своего заместителя Александра Астахова. Эту информацию URA.RU подтвердил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«Глава города находится в Москве, в „Сколково“, где проходит обучение по одной из образовательных программ, — пояснил Сафонова. — Учеба продлится до 25 июля. Временно исполняющим обязанности главы города назначен вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов».

С того дня, когда Котова возглавила Челябинск, она впервые передала власть, пусть и временно, другому человеку. За минувший год Котова не уходила в отпуск. Астахов был назначен вице-мэром в октябре 2019 года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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