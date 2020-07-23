Мэр Челябинска передала власть и уехала в Москву

Наталья Котова уехала на учебу в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова уехала на учебу в Москву. Врио мэра она назначила своего заместителя Александра Астахова. Эту информацию URA.RU подтвердил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«Глава города находится в Москве, в „Сколково“, где проходит обучение по одной из образовательных программ, — пояснил Сафонова. — Учеба продлится до 25 июля. Временно исполняющим обязанности главы города назначен вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов».

С того дня, когда Котова возглавила Челябинск, она впервые передала власть, пусть и временно, другому человеку. За минувший год Котова не уходила в отпуск. Астахов был назначен вице-мэром в октябре 2019 года.