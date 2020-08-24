В общественных местах по-прежнему нужно пользоваться маской Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки на 25 августа новой инфекцией COVID-19 заболело 116 человек, 36 из них — в Екатеринбурге, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. При этом количество умерших пациентов за сутки оказалось достаточно высоким — скончалось 11 пациентов, болеющих COVID. Такого большого показателя не было уже почти месяц — 30 июля умерло 13 заболевших.

«Отметим, что в августе статистика по заболеваемости демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению количества вновь выявленных случаев заболевания. Показатель за 25 августа стал самым низким за указанный период», — подчеркнули в штабе. Также там отметили, что состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимации, в том числе 50 — на аппаратах ИВЛ.

Всего в больницах находится 273 больных коронавирусом. Остальные пациенты лечатся самостоятельно. В целом за время пандемии в регионе коронавирусом заразились 24? 598 человек. Скончалось 420 пациентов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующий в регионе режим ограничений из-за коронавируса до 31 августа. Они предусматривают сохранение режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, а также жителей с хроническими заболеваниями. Продлевается также масочный режим в общественном транспорте и помещениях.