В Курганской области раскрыли сферы с самой высокой зарплатой

В Кургане больше всех получают работники, связанные с финансовой и страховой деятельностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые высокие зарплаты в Курганской области получают работники, связанные с добычей полезных ископаемых, финансовой деятельностью и государственным управлением. Среднемесячная зарплата в этих сферах в июне превысила 40 тысяч рублей. Такие данные содержатся в отчете Свердловскстата.

У работников, связанных с финансовой и страховой деятельностью, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в июне превысила 47 тысяч рублей. Это на 1,1% больше, чем год назад. В сфере госуправления и обеспечения военной безопасности зарплата выросла на 10,1% до 43,2 тысячи рублей, в сфере добычи полезных ископаемых — сократилась на 1,9% до 42,6 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты — в гостиницах и предприятиях общепита — 19,7 тысячи рублей (снижение на 7,4%).

В целом по области средняя зарплата в июне июне составляла 34,4 тысячи рублей. Это на 6,3% больше, чем год назад, и на 2,5% больше, чем в мае. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе—июне 2020 года составила 31950,5 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 5,5%», — отмечается в докладе. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 2,3%.

Ранее URA.RU сообщало, что на 21 августа в Кургане были открыты 215 вакансий врачей с зарплатой от 13950 до 80000 рублей. наладчики в промышленности. Желающим устроиться наладчиками в промышленности предлагали зарплату от 17000 до 55000 рублей.