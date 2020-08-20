Власти Кургана назвали самые высокооплачиваемые профессии

Всего в Кургане 7945 безработных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане среди востребованных профессий самую большую зарплату обещают врачам. Об этом в отчете сообщили представители городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.

Ежемесячную зарплату от 13950 до 80000 рублей предлагают врачам в Кургане. В городе требуется 215 специалистов по данному направлению. На втором месте по стоимости труда находятся наладчики в промышленности. Им обещают от 17000 до 55000 рублей. На третьем — полицейские с зарплатой от 18000 до 50000 рублей.

Среди востребованных профессий в Кургане меньше всего за месяц готовы платить охранникам и продавцам продовольственных товаров. Им предлагают от 13950 до 20000 рублей.

На 1 августа в Кургане насчитывалось 7945 безработных, в регионе — 20510. Больше всего в Курганской области не хватает учителей — 546 человек. Врачи находятся на пятом месте по востребованности в регионе — свободны 284 вакансии.