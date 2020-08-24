Тюменская область рискует снова сесть на карантин

В регионе могут вернуть ограничения из-за повышения коэффициента заражения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В течение последних суток в Тюменской области коронавирус выявили у 51 человека. Такую информацию приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на три случая больше, чем днем ранее. При этом коэффициент заражения инфекцией достиг единицы, что создает риск карантинных послаблений на территории региона при условии дальнейшего его роста.

«Тюменская область — 51 [случай COVID-19]» — приводится в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе был зафиксирован у 7479 тюменцев. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Также начала исправляться ситуация с выздоровевшими от коронавируса. Если накануне был зафиксирован минимальный показатель за последние месяцы — пять случает вылечившихся, то за последние сутки эта цифра увеличилась до 15.

Тем временем существенно вырос коэффициент заболеваемости коронавирусом RT он достиг единицы. Еще пять дней назад он находился на уровне 0,8. При этом этом третий этап снятия ограничений разрешено осуществлять с момента, когда RT снизится до 0,8. А вот RT равном одному разрешается запускать лишь второй этап снятия ограничений.

Ранее URA.RU сообщало, что части вахтовиков в Тюменской области разрешили прибывать на смену, не проходя двухнедельный карантин по COVID-19.