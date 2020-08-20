В Тюменской области вахтовикам разрешили прибывать на смену, не проходя двухнедельный карантин по COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Однако такую возможность получат только те работники, кто уже переболел инфекцией.
«В случае выявления иммунитета к коронавирусу работодатель имеет право допустить сотрудника до выполнения обязанностей без обсервации», — пояснили в оперштабе. Теперь вахтовикам придется проходить дополнительные анализы. Если ранее для отправки на месторождения было достаточно предоставить результаты анализа ПЦР (тестирование на выявление COVID-19), то сейчас рабочих обязали дополнительно проходить обследование на коронавирус методом ИФА (тестирование на выявление антител к вирусу).
Ранее агентство писало о том, что прибывающие регулярными авиарейсами вахтовики больше не обязаны самоизолироваться на 14 дней. Так же, двухнедельный карантин был отменен для граждан, прибывающих регулярными и спецрейсами.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «