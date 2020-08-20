20 августа 2020
19 августа 2020

Для вахтовиков Тюменской области ослабили карантин. Но есть одно условие

© Служба новостей «URA.RU»
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У вахтовиков появится возможность приступить к работе без обсервации Фото: Максим Егоров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области вахтовикам разрешили прибывать на смену, не проходя двухнедельный карантин по COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Однако такую возможность получат только те работники, кто уже переболел инфекцией.

«В случае выявления иммунитета к коронавирусу работодатель имеет право допустить сотрудника до выполнения обязанностей без обсервации», — пояснили в оперштабе. Теперь вахтовикам придется проходить дополнительные анализы. Если ранее для отправки на месторождения было достаточно предоставить результаты анализа ПЦР (тестирование на выявление COVID-19), то сейчас рабочих обязали дополнительно проходить обследование на коронавирус методом ИФА (тестирование на выявление антител к вирусу).

Ранее агентство писало о том, что прибывающие регулярными авиарейсами вахтовики больше не обязаны самоизолироваться на 14 дней. Так же, двухнедельный карантин был отменен для граждан, прибывающих регулярными и спецрейсами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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