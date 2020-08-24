Названа дата массовой вакцинации от COVID в Свердловской области

В Свердловской области прививки от коронавируса начнут ставить в октябре. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга.
«Мы ожидаем во второй половине октября поставки вакцины от CVOD», — заявил Креков. По словам Крекова, в первую очередь прививки поставят группам риска — врачам, учителям, полицейским. Закончить вакцинацию планируется в январе 2021 года. При этом он отметил, что использоваться будут сразу несколько вакцин.
Также Креков сообщил, что в Свердловскую область прибыло 400 тысяч доз вакцин от гриппа. Он напомнил, что от обычного гриппа в этом году планируется привить до 75% населения региона. Для этого будут развернуты мобилдьные пункты.
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