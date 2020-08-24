24 августа 2020

Названа дата массовой вакцинации от COVID в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Привив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области прививки от коронавируса начнут ставить в октябре. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

«Мы ожидаем во второй половине октября поставки вакцины от CVOD», — заявил Креков. По словам Крекова, в первую очередь прививки поставят группам риска — врачам, учителям, полицейским. Закончить вакцинацию планируется в январе 2021 года. При этом он отметил, что использоваться будут сразу несколько вакцин.

Также Креков сообщил, что в Свердловскую область прибыло 400 тысяч доз вакцин от гриппа. Он напомнил, что от обычного гриппа в этом году планируется привить до 75% населения региона. Для этого будут развернуты мобилдьные пункты.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...