Тихановская раскрыла план прихода к власти в Беларуси

Соперница Александра Лукашенко планирует провести новые выборы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Главная соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская собирается организовать в республике новые выборы. Она планирует собрать команду, которая займется подготовкой нового голосования.

«Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно на подготовку к новым, честным и прозрачным выборам», — рассказала Тихановская в интервью DW. При этом она добавила, что ее команда открыта для общения со всеми международными партнерами.

По официальным данным ЦИК, на выборах президента Белоруссии, прошедших 9 августа, Тихановская получила чуть более 10% голосов. В то же время ее оппонент Александр Лукашенко набрал более 80%. Участники выборов и наблюдатели свидетельствовали о многочисленных фальсификациях на выборах, после чего Тихановская заявила, что результаты подделаны.

Ее сторонники вышли на улицы и продолжают протестовать уже третью неделю, напоминает «Национальная служба новостей». Сама Тихановская покинула Беларусь и находится Литве, передает агентство Nation News.

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