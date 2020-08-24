24 августа 2020

В Свердловской области готовятся открыть детсады

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Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, игровая комната, детсад
Еще не все дети могут посещать детсады Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Полное открытие детсадов Свердловской области планируется в ближайшее время. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

«В ближайших планах открытие детсадов», — отметил Креков. Он напомнил, что пока детсады региона работают с загрузкой до 50%.

Также замгубернатора сообщил, что с 1 сентября учеба в школе начнется очно с соблюдением всех предосторожностей. «Это не навсегда. Когда мы подойдем к завершению эпидпроцесса, все вернется к норме», — отметил Креков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующий в регионе режим ограничений из-за коронавируса до 31 августа. Они предусматривают сохранение режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, а также жителей с хроническими заболеваниями. Продлевается также масочный режим в общественном транспорте и помещениях. Не возобновили свою работу кинотеатры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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