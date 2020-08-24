В Свердловской области готовятся открыть детсады

Полное открытие детсадов Свердловской области планируется в ближайшее время. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга.
«В ближайших планах открытие детсадов», — отметил Креков. Он напомнил, что пока детсады региона работают с загрузкой до 50%.
Также замгубернатора сообщил, что с 1 сентября учеба в школе начнется очно с соблюдением всех предосторожностей. «Это не навсегда. Когда мы подойдем к завершению эпидпроцесса, все вернется к норме», — отметил Креков.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующий в регионе режим ограничений из-за коронавируса до 31 августа. Они предусматривают сохранение режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, а также жителей с хроническими заболеваниями. Продлевается также масочный режим в общественном транспорте и помещениях. Не возобновили свою работу кинотеатры.
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