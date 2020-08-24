Отменен приговор свердловским полицейским, осужденным за пытки

В Свердловском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба четверых полицейских из Каменска-Уральского. Об этом сообщили в суде.
«Приговор отменен в полном объеме, дело направлено в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела судом. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде», — сообщили URA.RU Свердловском областном суде.
Ранее URA.RU писало, что в Синарском суде Каменска-Уральского 16 марта были осуждены четверо полицейских: оперативник Алексей Возчиков был приговорен к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев, и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колони общего режима.
URA.RU рассказывало историю, в которой обвинялись полицейские. Летом 2018 сотрудники ОП № 24, расследуя хищение 12600 рублей с банковской карты пожилой женщины, четыре дня допрашивали 15-летнюю девушку и 17-летнего парня с утра до вечера. По словам подростков, их били подушкой со спрятанными в ней тяжелыми предметами и вывозили в лес.
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