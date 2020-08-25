Отдыхавшие в Крыму россиянки массово забеременели

Российские туристки, отдыхавшие этим летом в Крыму, массово забеременели. Демографы объясняют это в том числе ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
«В июле число зачавших ребенка во время отпуска на полуострове россиянок выросло на 28,5% по сравнению с прошлым годом», — приводит «Московский комсомолец» данные демографов, проанализировавшие форумы и чаты, связанные с планированием беременности. При этом почти половина женщин, забеременевших во время отдыха на Черном море, призналась, что это стало полной неожиданностью, поскольку они предохранялись. Однако аборт они делать не собираются.
Остальные 52% российских туристок заявили, что сознательно забеременели в Крыму. Они полагают, что у зачатого в морском климате ребенка будет крепче иммунитет. Рост беременности демографы объясняют ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, а также возросшим потоком туристов на отечественные курорты.
Россия с 1 августа начала открывать границы с другими странами, передает «Утро.ру». К концу лета россиянам разрешат перелеты более чем в 10 государств. На фоне ограничений отечественные курорты подешевели на треть, утверждают туроператоры.
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