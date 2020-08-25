Отдыхавшие в Крыму россиянки массово забеременели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдых на полуострове Крым. Феодосия , девушка, отдых, море, крым, жара, отпуск, лето, пляж
Одна половина туристок сознательно беременела на Черном море, для другой это стало неожиданностью Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские туристки, отдыхавшие этим летом в Крыму, массово забеременели. Демографы объясняют это в том числе ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

«В июле число зачавших ребенка во время отпуска на полуострове россиянок выросло на 28,5% по сравнению с прошлым годом», — приводит «Московский комсомолец» данные демографов, проанализировавшие форумы и чаты, связанные с планированием беременности. При этом почти половина женщин, забеременевших во время отдыха на Черном море, призналась, что это стало полной неожиданностью, поскольку они предохранялись. Однако аборт они делать не собираются.

Остальные 52% российских туристок заявили, что сознательно забеременели в Крыму. Они полагают, что у зачатого в морском климате ребенка будет крепче иммунитет. Рост беременности демографы объясняют ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, а также возросшим потоком туристов на отечественные курорты.

Россия с 1 августа начала открывать границы с другими странами, передает «Утро.ру». К концу лета россиянам разрешат перелеты более чем в 10 государств. На фоне ограничений отечественные курорты подешевели на треть, утверждают туроператоры.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...