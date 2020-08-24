Вячеслав Немиров рассказал руководству «Единой России» о проблемах курганских сельхозпроизводителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Расширить господдержку сельскохозяйственной отрасли в Курганской области и других отстающих регионах предложил гендиректор свиноводческого комплекса ООО «Курганское» Вячеслав Немиров на форуме «Энергия развития». Однако запросы курганских аграриев удивили секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, принимавшего участие в форуме, передает корреспондент URA.RU.

«Необходимо рассмотреть вопрос льготного кредитования и возмещения 30% затрат из федерального бюджета на строительство свиноводческих и птицеводческих комплексов в субъектах с низким уровнем социально-экономического развития», — сообщил Немиров. Также он предложил для отстающих регионов ряд других мер поддержки, в том числе возмещение из федерального бюджета 50% затрат на строительство молочных комплексов и ферм. Кроме того, Немиров попросил сохранить объемы финансирования отрасли. По его данным, в 2021 году выделят меньше денег на стимулирующую субсидию для Курганской области, чем в 2020 году.

«Вам самому как кажется, не многовато?» — отреагировал Турчак на выступление. Немиров заметил, что по размерам пашни Курганская область занимает седьмое место в России. «При этом 24% земель не используется», — уточнил Турчак.

Секретарь Генсовета отметил, что решать такие вопросы нужно в первую очередь с Минсельхозом. «Я готов подключиться. Особенно по десятке регионов [с низким уровнем социально-экономического развития]. Я готов на трехстороннюю встречу», — отметил он, добавив, что у Курганской области есть два союзника — военно-промышленный и агропромышленный комплексы.