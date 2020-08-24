Председателя пермской думы бросили его коллеги

Коллеги спикера думы Перми Юрия Уткина отказались от совместной работы с ним Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутаты гордумы Перми вышли из состава оргкомитета по разработке гимна города. Такое решение они приняли 25 августа на пленарном заседании. Единственным депутатом, оставшимся в составе оргкомитета, оказался спикер думы Юрий Уткин, который, как считается, в 2018 году и предложил придумать гимн Перми.

«Все заявления [о выходе], они все у меня. В оргкомитет входило 10 депутатов. Написали заявления депутаты Рогожников, Богуславский, Малютин, Грибанов, Рослякова, Мельник, Кузнецов, Болквадзе, Федоров. Это не означает, что работа оргкомитета прекращается, там от нас остался еще целый депутат Уткин», — заявил вице-спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин.

Депутаты гордумы долго не могли приступить к голосованию — они не получили проект решения и не знали, за что им придется голосовать. Последовало обвинение в адрес спикера Уткина, который якобы должен был еще за три часа до голосования организовать рассылку. Но последний заверил, что все давно разослано. В итоге докладчик Малютин зачитал проект решения коллегам, а они, в свою очередь, его одобрили.

Разработка гимна Перми началась в конце 2018 года. Уткин, который считается инициатором идеи по разработке гимна, в ноябре того же года возглавил оргкомитет. В феврале 2020 года городская администрация объявила конкурс на разработку гимна.