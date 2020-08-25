Переход россиян на «удаленку» изменит стоимость жилья в городах

Квартиры в центре и на окраине городов сравняются в цене Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за перевода россиян на удаленную работу разница в цене на квартиры в центре и на окраине может сократиться в среднем почти в два раза. Ускорить этот процесс может в том числе и программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Эксперты компании Realiste посчитали, что при массовом переходе граждан на дистанционную занятость такие факторы как транспортная доступность и близость к центру города, перестают играть решающую роль в процессе выбора квартиры, пишет RT. Сейчас разница в стоимости между квартирами в центре и спальных районах составляет до 70%, однако этот показатель может сократиться в среднем в два раза — до 35%.«Квартиры в центральных районах городов подешевеют, а в спальных и удалённых, наоборот, подорожают», — отметил в разговоре с изданием основатель компании Realiste Алексей Гальцев. По его словам, этот процесс будет происходить практически во всех городах России с населением более 400 тысяч человек.

По словам Гальцева, стимулировать продажи на окраине городов также может программа льготной ипотеки под 6,5%. Он напомнил, что получить такой заем можно только при покупке нового жилья, что стимулирует россиян приобретать квартиры подальше от центра.

Как считает вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, даже после снятия режима ограничений из-за коронавируса, часть сотрудников продолжит работать из дома. «В экономике появляется всё больше рабочих мест, для организации которых нужны только компьютерная техника и специалисты для выполнения конкретных задач», — пояснил Сигал. По его словам, бизнес экономит от 20% до 80% средств, экономя на аренде офисов и оплате коммунальных услуг.