Эксперты назвали лучшее время для устройства на работу

Вакансии пока превышают спрос Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Последние дни августа являются лучшим временем для трудоустройства на работу. Пока предложения о вакансиях превышают спрос, зафиксировали аналитики компании Superjob.

Уровень активности работодателей восстановился на 102% от докризисного уровня после снятия ограничительных мер, опередив показатели 2017—2019 годов, пишет газета «Известия». Однако, как отмечают специалисты, к середине осени активность соискателей также превысит докризисные значения: вернутся студенты, а люди из провинции снова потянутся в мегаполисы. «Значительная часть людей еще не приступала к поискам работы: они либо на дачах, либо вернулись в регионы и, вероятнее всего, начнут выходить на рынок с наступлением осени. Получается, что сейчас лучшее время для поиска работы: рынок вакансий восстановился, а конкуренция за рабочие места ниже обычной», — подчеркнули в Superjob.

Представитель сервиса по поиску работы hh.ru Александр Джабаров также отметил рост вакансий на сайте. По его словам, спрос на рынке труда в конце лета почти полностью восстановился до своих прошлогодних показателей. «К концу этого месяца будут достигнуты прошлогодние показатели. Также снижается и конкуренция на рынке труда. На одну открытую вакансию приходится шесть резюме, в то время как в марте было восемь», — отметил Джабаров.

В Минтруда отметили, что на протяжении почти двух месяцев количество принятых на работу граждан выше количества уволенных, в том числе августе это превышение составляет 21%. Там отметили, что высокий спрос сейчас на рабочий и производственный персонал.

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