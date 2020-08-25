Партия власти в ЯНАО игнорирует критику накануне выборов

Коммунисты ЯНАО раскритиковали ЕР за эксплуатацию темы борьбы с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

В ямальском отделении партии «Единая Россия» решили не обращать внимания на критику со стороны коммунистов, сообщил URA.RU источник в политических кругах ЯНАО. По мнению наблюдателей, КПРФ и ЕР в преддверии выборов в заксобрание пикируются, поддерживая друг друга в информационном поле.

«Коммунисты и единороссы пытаются поддержать друг друга в информационном поле, так как пикироваться с кем-то нужно, — рассказал собеседник агентства. — КПРФ не может делать ничего конкретного, кроме как „покусывать“ единороссов, но это дополнительных голосов не принесет, а в штабе „Единой России“ решили игнорировать критику коммунистов». При этом две другие парламентские партии — ЛДПР и «Справедливая Россия» пока не включились в кампанию на полную мощь, сообщил источник, назвав ситуацию предсказуемой.

С такой оценкой соглашаются эксперты. «Было ожидаемо, что кампанию коммунисты построят на популистских выпадах. Системная оппозиция на то и системная, так как знает, что в повестке нужно сохранять тонус по отношению к единороссам», — оценил обстановку политолог Евгений Забродин.

Накануне в КПРФ указали, что ЕР строит предвыборную кампанию на теме борьбы с коронавирусом. Как заявила первый секретарь Салехардского отделения КПРФ Людмила Журавлева, вместо того, чтобы заниматься «раздачей макарон и гречки», еще в марте нужно было принимать серьезные меры против распространения COVID и не дожидаться, пока регион станет лидером по числу заболевших на 100 тысяч населения.