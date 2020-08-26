Число безработных увеличилось на 1,2 млн за четыре месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Только за апрель 2020 года на фоне пандемии число безработных в России увеличилось на 800 тысяч человек — с 3,49 до 4,29 млн человек — это сокращение работающих стало самым крупным за последнее время. А к июлю эта цифра увеличилась еще на 444 тысяч человек, таким образом, всего за время карантина без работы остались более 1,2 млн россиян.

«Апрельский прирост безработицы, когда в течение одного месяца число безработных в РФ выросло с 3,49 млн человек до 4,29 млн, стал последним крупным сокращением числа рабочих мест», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на данные доклада Росстата. Именно на этот период пришлись основные ограничения из-за коронавируса. Большую часть новых безработных составили люди, которые остались без возможности заработать в другом месте или заняться предпринимательством. Во втором квартале безработица росла меньшими темпами — к июлю число лишившихся работы россиян увеличилось до 4,7 млн человек.

В мае число занятых в России сократилось до минимума — 70 035 тыс. человек. Несмотря на то что безработица продолжала расти и в июле, число рабочих мест увеличилось сразу на 200 тысяч, достигнув отметки 70 229 тысяч человек.

Безработица из-за коронавируса в основном затронула крупные города и регионы. Предполагается, что резерва безработицы хватит до того момента, когда отдаленные последствия пандемии коснутся рынка труда, передает телеканал 360.

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