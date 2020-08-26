В Минобороны заявили о победе над дедовщиной

Российской армии удалось полностью избавиться от дедовщины и «казарменного хулиганства». Об этом заявил замминистра обороны, генерал-полковник Андрей Картополов в ходе своего выступления на круглом столе на форуме «Армия-2020».
«Значительное снижение количества воинских преступлений [произошло — прим. ред.], полностью искоренены такие понятия, как «дедовщина», «казарменное хулиганство», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-центра форума. В своем заявлении Картаполов отметил, что это стало результатом «совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах».
В итоге возросло качество самой службы, а россияне изменили свое отношение к армии, считает генерал-полковник. В свою очередь начальник главного управления военной полиции Сергей Кураленко добавил, что дедовщину удалось преодолеть усилиями военной полиции, военно-политического управления Минобороны, а также командиров частей.
По словам военных, в армии действует «система профилактической работы», которая предупреждает преступления на самой ранней стадии — когда в частях выявляют и пресекают дисциплинарные проступки.
Ранее в Госдуме основной причиной дедовщины в армии назвали различия в менталитете разных национальностей, напоминает «Национальная служба новостей».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.