Директор певицы МакSим рассказал, куда она пропала после аварии

Выяснилось, почему певица МакSим (Марина Максимова) перестала появляться в соцсетях и давать концерты. Директор артистки Маргарита Соколова объяснила, что МакSим восстанавливается после аварии, в которую попала в 2019 году.
«Сейчас [МакSим] находится в отпуске в Турции, отдыхает с детьми. Все у нее нормально, хорошо. В сентябре будет готова выйти на закрытые мероприятия. Пишет новые песни», — цитирует Соколову «Ридус». Директор певицы рассказала, что у МакSим из-за аварии якобы случился «посттравматический синдром».
Максимова попала в ДТП в апреле 2019 по дороге в аэропорт. После этого МакSим пришлось проходить серьезную реабилитацию длиной в месяц. Позже она заявила, что ей нужен творческий отпуск.
В июле Маргарита Соколова впервые после аварии выложила фото выздоровевшей МакSим. Последний пост в Instagram самой певицы был в феврале 2020 года.
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