Инсайд: у начальника курганского отдела полиции проходят обыски

Под подозрение попал начальник Каргапольского отдела полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обыски проходят у начальника межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» (Курганская область) Дениса Мурашова, сообщили URA.RU сразу несколько информированных источников. По их данным, сотрудника полиции подозревают в коррупции.

«Подозрения такие же, как у [замначальника УМВД России по Курганской области Андрея] Шамина. Махинации с премиями», — рассказал инсайдер. По словам другого источника, Мурашов уже задержан на двое суток до избрания меры пресечения, обыски проводили сотрудники регионального следственного управления СК России.

В региональном СУ СК пообещали прокомментировать информацию позднее. В пресс-службе областного УМВД также не смогли оперативно прокомментировать информацию и предложили URA.RU направить письменный запрос. В Каргапольском отделе полиции заявили, что Мурашов находится в отпуске.

Замначальника УМВД России по Курганской области Андрея Шамина задержали в марте вместе с начальником Шадринского отдела полиции Дмитрием Кокотеевым. Их обвиняют в мошенничестве с премиями подчиненных, совершенном организованной группой: личный состав получал меньше положенного либо вообще не получал деньги. В аналогичном преступлении подозревается бывший начальник ОМВД России по Далматовскому району Андрей Кашин. Позже источники URA.RU заявляли, что руководство УМВД России по Курганской области поручило проверить бухгалтерии во всех отделах полиции.