СК: задержанный замглавы курганского УМВД был организатором ОПГ

Андрея Шамина обвиняют в создании ОПГ, похитившей 27 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Замначальника УМВД России по Курганской области Андрей Шамин и начальник МО МВД России «Шадринский» Дмитрий Кокотеев действительно задержаны. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, сообщает следственное управление СК России по региону. Организатором группы считают Шамина.

Задержанных силовиков обвинили в совершении коррупционного преступления, по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Вместе с ними задержаны главбух шадринского отдела полиции и два подчиненных ей бухгалтера.

По данным следствия, преступления совершались на протяжении восьми лет — с 2012 года до февраля 2020 года. «[Шамин], занимая должности начальника ОМВД России по Шадринску, а с 2017 года заместителя начальника УМВД России по Курганской области, используя свое служебное положение и авторитет занимаемой высокопоставленной должности, организовал и возглавил преступную группу», — заявляют в СУ СК.

Целью группы было хищение денег из денежного довольствия, премий и других выплат сотрудникам полиции. В ее состав входили задержанные сотрудники полиции и «иные неустановленные лица». Они вносили заведомо ложные сведения в фиктивные платежные ведомости, подписывали их у начальника отдела полиции, а личному составу выдавали меньшие суммы или вообще не выдавали.

В результате из бюджета похитили не менее 27 млн рублей. Участники ОПГ распределили их «согласно ранее достигнутой договоренности и роли каждого в организованной преступной группе». Факт противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Курганской области. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России. Обыски проведены в служебных помещениях МО МВД России «Шадринский» и УМВД России по Курганской области, а также по месту жительства подозреваемых и их родственников.

Следствие ходатайствует о заключении Шамина и Кокотеева под стражу, принимаются меры к аресту имущества обвиняемых и их родственников.

«По данному факту начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки. Сотрудники, подозреваемые в незаконной деятельности, а также начальник межмуниципального отдела „Шадринский“ и заместитель начальника УМВД России по Курганской области (по общим вопросам) отстранены от исполнения обязанностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Если их вина будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел, а к их непосредственным руководителям приняты меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения со службы.