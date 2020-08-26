Тезка дочери Игоря Шувалова набрала 230 баллов, а другие бюджетники более 334 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полная тезка дочери бывшего первого вице-премьера и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова оказалась в списке зачисленных на бюджетное отделение факультета психологии МГУ. При этом она отставала от других абитуриентов, попавших на бюджет, больше чем на 100 баллов.

«Анастасия Шувалова, полная тезка дочери бывшего первого вице-премьера, оказалась в списке зачисленных на бюджет на факультет психологии МГУ, который был опубликован на сайте университета», — сообщает Forbes. Девушка набрала 230 баллов и оказалась на последней строчке бюджетников. При этом абитуриентка, стоящая строчкой выше, набрала 334 балла.

Как передает издание, после обращения за комментарием в МГУ Шувалову из списка зачисленных на бюджет удалили. В новом списке оказалось 36 вместо 37 поступивших на бюджетное отделение. В университете также отметили, что Шувалова попала в список бюджетников случайно, на самом деле девушка была зачислена на контрактное обучение, для которого требуется не менее 203 баллов. При этом журналистам не удалось выяснить, является ли эта девушка дочерью Шувалова или все же ее тезка.

Тезка дочери Шувалова отстает по баллам от других бюджетников скриншот Forbes

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