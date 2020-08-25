Обстоятельства страшной автокатастрофы вновь разберут в суде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Родители погибших детей в автокатастрофе под Ханты-Мансийском в декабре 2016 года надеются на ужесточение приговора для виновников аварии. Пересмотр дела в окружном суде назначен на начало сентября. Об этом URA.RU сообщил один из родителей, Сергей Калашник

«Следственный комитет провел следственный эксперимент. Он попытался восстановить картину произошедшего в похожих погодных условиях и дорожной обстановке. Пригнали такую же технику, снимали все на видео с воздуха, и с земли. И после этого появились основания для пересмотра дела и возможного ужесточения наказания фигурантов», — прокомментировал Калашник.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе генеральной прокуратуры не удалось. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что после случившейся трагедии власти обещали жителям Нефтеюганска построить центр акробатики. «Этот проект наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Строители вышли на площадку, спорткомплекс должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году», — добавил инсайдер.

Автокатастрофа произошла в декабре 2016 года. Негабаритный грузовик на трассе столкнулся с автобусом, везущим детей из Нефтеюганска. Тогда погибли 12 человек, в том числе десять детей. Оба водителя были признаны виновными. Также уголовное наказание понесла директор нефтеюганской спортшколы, чьи воспитанники и возвращались домой после соревнований. Однако родители были недовольны решением суда и пытались его оспорить в вышестоящих инстанциях.