Бизнес не верит, что переживет вторую волну коронавируса

Российский бизнес опасается, что не переживет вторую волну коронавируса. Такие выводы представил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Эксперты опросили руководителей и владельцев 1 035 компаний из всех субъектов РФ. «Лишь 7,2% предпринимателей на 100% уверены, что справятся в случае второй волны. 77% респондентов уверены — шансы на то, что их компания выживет в случае повторного введения режима самоизоляции, не превышают 50%. Еще 15,8% опрошенных бизнесменов оценили шансы своей компании на выживание в 80%», — передает издание «Прайм».
Согласно результатам опроса, около 46% предприятий заявили об ухудшении финансовых показателей своего бизнеса. Еще 26,19% опрошенных считают, что их компании переживают кризис и катастрофическое положение. Причиной такого положения более 67% бизнесменов считают медленное восстановление спроса с начала пандемии. 40,54% опрошенных признались, что в конце 2020 года не будут готовы выполнить обязательства перед государством, отложенных во время карантина.
Около 22% опрошенных бизнесменов считают, что более половины компаний в их отрасли в регионе находится под угрозой банкротства. Из них 9% предпринимателей уверены, что всей отрасли угрожает банкротство.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что число россиян, признанных судом банкротами, выросло в июне в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. В начале лета суды признали банкротами 11,5 тысячи россиян.
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