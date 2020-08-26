Бизнес не верит, что переживет вторую волну коронавируса

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Предприниматели уверены, что столкнутся со сложностями в случае новой вспышки коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис в России

Российский бизнес опасается, что не переживет вторую волну коронавируса. Такие выводы представил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Эксперты опросили руководителей и владельцев 1 035 компаний из всех субъектов РФ. «Лишь 7,2% предпринимателей на 100% уверены, что справятся в случае второй волны. 77% респондентов уверены — шансы на то, что их компания выживет в случае повторного введения режима самоизоляции, не превышают 50%. Еще 15,8% опрошенных бизнесменов оценили шансы своей компании на выживание в 80%», — передает издание «Прайм».

Согласно результатам опроса, около 46% предприятий заявили об ухудшении финансовых показателей своего бизнеса. Еще 26,19% опрошенных считают, что их компании переживают кризис и катастрофическое положение. Причиной такого положения более 67% бизнесменов считают медленное восстановление спроса с начала пандемии. 40,54% опрошенных признались, что в конце 2020 года не будут готовы выполнить обязательства перед государством, отложенных во время карантина.

Около 22% опрошенных бизнесменов считают, что более половины компаний в их отрасли в регионе находится под угрозой банкротства. Из них 9% предпринимателей уверены, что всей отрасли угрожает банкротство.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что число россиян, признанных судом банкротами, выросло в июне в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. В начале лета суды признали банкротами 11,5 тысячи россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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