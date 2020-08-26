Сотрудники ОМОН избивали задержанных и использовали нецензурную брань Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Житель Минска Денис Германов снял на видео, как сотрудники ОМОН избивают задержанных в автозаке. На кадрах слышны постоянные удары дубинок и нецензурная брань правоохранителей.

«Этот звук, звук дубинок, не забыть никогда», — поделился Германов с журналистами «Tut.by».

Мужчину задержали 10 августа, когда он стоял на проспекте Победителей в «цепочке солидарности». В машине участников акции начали избивать дубинками. За кадром слышно, как один из задержанных слезно умоляет его не бить, объясняя, что просто ехал с работы. Однако на силовиков это не подействовало. Когда автомобиль ОМОНа подъехал к изолятору на Окрестина, Германов спрятал камеру в носок. «Если бы камеру нашли, меня бы убили. Потом нам сказали достать шнурки из обуви, сложить вещи в пакет, был полумрак. И тогда я зубами вырвал батарейку, сложил в пакет зажигалку, сигареты, ключи, камеру», — вспоминает житель Минска. После освобождения мужчина пришел в изолятор за вещами, среди них была и камера, видео на ней не удалили.

Германов обратился в больницу, ему поставили диагноз «подкожная гематома задне-медиальной поверхности правого бедра, передней поверхности левого бедра». Теперь мужчина намерен обращаться в Следственный комитет.

Митинги и шествия начались в Белоруссии 9 августа, в день выборов президента страны. По официальным данным ЦИК, на них с результатом более 80% победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с такими данными: по ее мнению, победу одержала кандидат Светлана Тихановская. В первые дни акции сопровождались жесткими задержаниями.

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