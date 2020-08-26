Пушков оценил шансы вхождения Беларуси в состав России

Идея об объединении РФ и Беларуси может развернуть протесты в ненужное русло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Идея объединения России и Беларуси не стоит в повестке. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Лукашенко совершенно не собирается ни с кем делиться властью в Белоруссии и тем более идти на слияние с Россией», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил: Лукшенко неоднократно выражал свою систему взглядов, сведя ее к двум формулам: самое важное — это суверенитет Белоруссии, Россия должна только помогать. По словам Пушкова, в сложившейся ситуации РФ должна оказывать помощь еще больше, чтобы Беларусь преодолела кризис. Сенатор подчеркнул, что речи об объединении стран не идет. Более того, такая идея способна развернуть протесты в ненужное для России русло.

Кризис в Белоруссии начался после объявления результатов выборов 9 августа. Власти заявили о победе Лукашенко с результатом в 80%. Многие посчитали итог сфабрикованным. В ответ на митинги было задержано более пяти тысяч человек. Поступало множество сообщений о жестоких избиениях задержанных.

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