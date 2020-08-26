Сергей Шнуров представил новый фильм-расследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров представил свой новый фильм-расследование «Победа под Куштау». Документальная лента посвящена священной горе башкиров, за которую несколько недель боролись активисты.

«О том, как активистам удалось отстоять шихан и почему-то, что там произошло, важно не только для Башкирии, но и для всей России, — в новом фильме-расследовании Сергея Шнурова „Победа под Куштау“», — говорится в анонсе к ленте. Сам Шнуров не стал комментировать свою новую работу в соцсетях, разместив только ссылку на видеоматериал. В фильме идет повестование о 10 тысячах активистах, которые отважились противостоять полиции, ЧОПу и ОМОН. В итоге они смогли добиться, чтобы шихан Куштау стал памятником природы. «Здесь отражён весь треш, который происходил. Боевик, не иначе», — оценила работу команды Шнурова Ekaterina Zubkova.«Браво люди я вами горжусь! У меня бы так стоять духу не хватило», — восхитилась мужеством активистов Анна Анохина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что БСК занимается бесконтрольным выкачиванием денег, впервые прокомментировав конфликт между предприятием и активистами, выступающими против содового производства. После глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что конфликт полностью исчерпан. Сырье для Башкирской содовой компании будут возить из других мест, а само предприятие перейдет под контроль государства.

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