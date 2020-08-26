Радий Хабиров (в центре) надеется на посощь силовиков и суды в конфликте с БСК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Башкирская содовая компания (БСК) после вмешательства правоохранительных органов вернется под контроль государства. Он отметил. что в последние годы авционеры предприятия направляли на модернизацию не более 2% дохода, а остальные деньги выводили в офшоры Кипра.

Хабиров в интервью эфире Радио «КП» напомнил, что ссовершенно дикая приватизация БСК прошла в 2007—2013 годах. «В результате [сделки] госпакет в 63% превратился в 38%. При этом и оценка была значительно занижена. Там фееричная, скажем так, сделка. Сейчас правоохранители, я думаю, разберутся», — отметил глава республики.

По его словам, акционеры мало заботились о развитии предприятия, направляя на модернизацию не более 2% от прибыли. «Остальные деньги просто выгребались в последние годы. Это абсолютная правда, и выгребались они, уходя в кипрский офшор», — убежден Хабиров. Он надеется, что после судебных разбирательств завод вернется в собственность республики. После этого новое руководство первым делом откажется от московского офиса, который обходился БСК в 1,5 млдр рублей. Эти деньги можно будет использовать на закупку сырья в другом месте, полностью остановив разработку священных для башкиров гор — Куштау, Тартау, Юрактау.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что БСК занимается бесконтрольным выкачиванием денег, впервые прокомментировав конфликт между предприятием и активистами, выступающими против содового производства. Глава Башкирии приостановил разработку, а после дал шихану статус природного памятника.

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