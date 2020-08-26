Президент РФ впервые высказался о конфликте вокруг шихана Куштау

Владимир Путин отметил, что заработанные компанией деньги выводятся в офшор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Башкирская содовая компания, которая собиралась вести разработки известняка на священной горе Куштау, занимается бесконтрольным выкачиванием денег. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он впервые прокомментировал конфликт между предприятием и активистами, выступающими против содового производства.

«Идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой, это печальная история», — заявил Путин. Он отметил, что контрольный пакет компании принадлежит частным лицам. По словам главы государства, деньги, заработанные компанией, практически не инвестируются в ее развитие. Из 45 млрд рублей выручки в 2019 году на инвестиции было направлено только 2,5 млрд рублей, уточнил президент РФ.

Заработанные деньги, как подчеркнул Путин, не остаются в регионе, а выводятся в офшоры. По данным российского лидера, прибыль компании переводят на иностранные счета во Франции и Швейцарии, а также в офшоры на Кипре.

Шихан Куштау является священным для жителей Башкирии. Куштау был выбран в шорт-лист проекта «Семь чудес света» вместе с другими шиханами — Тартау, Юрактау и исчезнувшим из-за содового производства Шахтау. Сейчас «Башкирская содовая компания» хочет разрабатывать на Куштау месторождение соды. Против разработки известняка на Куштау протестуют активисты. В первый день протестов были задержаны от 50 до 70 человек, которых силовики забрали с горы. В тот же день глава Башкирии Радий Хабиров приостановил разработку, а после дал шихану статус природного памятника, передает телеканал 360.

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