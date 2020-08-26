26 августа 2020

Свердловский губернатор едет спасать кризисный город

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, портрет
Губернатору предстоит решить, как спасти одно из крупнейших свердловских предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловского губернатора Евгения Куйвашева на следующей неделе ждут в Верхней Салде на заводе ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Как сообщил URA.RU источник на предприятии, глава региона приедет туда вместе с депутатом Госдумы РФ Антоном Шипулиным.

«Дата и цель визита пока не ясны. Возможно, речь пойдет о поиске путей вывода предприятия из кризиса», — отметил собеседник агентства. В Департаменте информполитики региона URA.RU заявили, что у губернатора в планах на первую половину сентября посещение сразу нескольких муниципалитетов, но программы посещения пока формируются. «Социально-экономическая ситуация в Верхней Салде находится под пристальным вниманием. На оперативных совещаниях в правительстве в том или ином виде она рассматривается практически еженедельно», — прокомментировали в ДИП.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является одним из ведущих производителей титана для авиакосмической отрасли. Она поставляет детали для Boeing, Airbus, Embraer и входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. Однако в связи с кризисом, объемы производства на предприятии резко снизились.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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