В ЯНАО силовики накрыли бордель с работницами из Челябинска

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Девушкам-организаторам грозит реальное лишение свободы Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Новом Уренгое полиция и ОМОН совершили налет на массажный салон, в котором за дополнительную плату оказывали интим-услуги. В ходе операции выяснилось, что заведение снимали девушки из Челябинской области и Башкирии. Им грозит лишение свободы, рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Правоохранители установили, что в течение полугода в салоне женщины от 22 до 40 лет оказывали платные секс-услуги. Во время операции в заведении находились четыре работницы и администратор. У них изъяли мобильные телефоны, деньги, банковские карты. Позднее полиция установила, что к организации борделя причастны ранее не судимые уроженки Челябинской области и республики Башкортостан.

По данному факту отдел МВД по Новому Уренгою возбудил уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. «Уголовное дело расследовано и направлено в суд», — уточнили в пресс-службе окружной полиции. Девушкам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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