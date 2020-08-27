В ЯНАО силовики накрыли бордель с работницами из Челябинска

В Новом Уренгое полиция и ОМОН совершили налет на массажный салон, в котором за дополнительную плату оказывали интим-услуги. В ходе операции выяснилось, что заведение снимали девушки из Челябинской области и Башкирии. Им грозит лишение свободы, рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
Правоохранители установили, что в течение полугода в салоне женщины от 22 до 40 лет оказывали платные секс-услуги. Во время операции в заведении находились четыре работницы и администратор. У них изъяли мобильные телефоны, деньги, банковские карты. Позднее полиция установила, что к организации борделя причастны ранее не судимые уроженки Челябинской области и республики Башкортостан.
По данному факту отдел МВД по Новому Уренгою возбудил уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. «Уголовное дело расследовано и направлено в суд», — уточнили в пресс-службе окружной полиции. Девушкам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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