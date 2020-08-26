26 августа 2020

В Екатеринбурге заболел COVID главный внештатный врач минздрава

© Служба новостей «URA.RU»
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Заслуженный врач находится в тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге заболел коронавирусом один из главных внештатных специалистов регионального минздрава. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинском сообществе. С диагнозом COVID-19 медик находится в ГКБ №40.

«У него поражены 60% процентов легких — состояние тяжелое», — рассказал агентству коллега заслуженного врача. По данным URA.RU, пациент находится на искусственной вентиляции легких.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области от комментариев по этой теме пока воздержались.

Эпидемия коронавируса в Свердловской области вот уже несколько недель идет на спад: ежедневно регистрируется все меньше новых заболевших. При этом число тяжелых больных остается примерно на одном уровне — 70-80 человек, из которых около 50 находятся на аппаратах ИВЛ. Накануне в регионе был повторен антирекорд по смертельным случаям от ковид: за сутки было зарегистрировано 11 смертей от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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