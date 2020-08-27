Сколько россияне потратят на сборы в школу в этом году

Стандартный набор школьника в этом году обойдется в 7,7 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Покупка стандартного набора школьника в этом году обойдется россиянам в 7,7 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании маркетплейса «Беру».

Под стандартным набором школьника аналитики подразумевают пенал, письменные принадлежности, канцелярские товары, тетради, дневник, обложки, ранец, мешок для обуви и товары для уроков труда. «В этом сезоне стандартный набор товаров для школьника обойдется в 7 728 рублей», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные исследования. В 2019 году на покупку школьных принадлежностей россияне тратили меньше — 7 592 рубля.

Аналитики отметили, что средний чек в общей категории школьных товаров в этом году снизился на 11%. Однако, говорится в исследовании, в отдельных категориях россияне стали выбирать более дорогие товары. К примеру, средний чек на покупку обложек вырос на 155%, добавили исследователи.

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