Флористы рассказали, сколько будут стоить цветы к 1 сентября

На 1 сентября редко покупают букеты дороже 5 000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя стоимость букета цветов на День знаний составляет порядка одной-двух тысяч рублей. Об этом рассказали сотрудники цветочных магазинов.

«Средняя цена на красивый букет 1-2 тысячи. Это средний чек, он меньше, чем в предыдущие годы», — рассказала хозяйка одного из таких магазинов, пишет РИА «Новости». При этом сохраняется тренд на покупку более маленьких композиций, чтобы ребенку было удобно. Они стоят уже от 1300 до 1500 рублей, отмечает издание. Флористы подчеркнули, что редко родители покупают букеты дороже пяти тысяч рублей.

В цветочных магазинах агентству уточнили, что цены на композиции поднялись. При этом там заверили, что стараются держать их на уровне прошлого года.

Согласно данным опроса образовательного центра Maximum Education, более 30% россиян планируют потратить на сборы детей к школе от 5 до 10 тысячи рублей. Также большинство родителей (86%) признались, что сложнее всего купить школьникам одежду. Новый учебный год в российских школах начнется с 1 сентября, передает агентство Nation News. Обучение будет проходить в очном режиме, но с соблюдением всех правил борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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