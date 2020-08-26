Дело экс-мэра Челябинска Тефтелева передают в суд

Евгений Тефтелев (стоит) заключил досудебное соглашение со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Обвинительное заключение по делу о взятках экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева утверждено. Об этом сообщили URA.RU в Генпрокуратуре России. В ближайшее время материалы направят для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.

«По версии следствия, с сентября 2015 года по апрель 2019 года обвиняемый, занимая должность главы Челябинска, затем замгубернатора Челябинской области, совместно с начальником управления капстроительства администрации Челябинска получил от руководителя строительной организации частями взятку в сумме 2,5 млн рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных и подрядных работ на территории города», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. На имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн рублей наложен арест.

Бывший мэр и экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков были задержаны ФСБ в декабре прошлого года в Магнитогорске. Им инкриминируют получение взятки за оформление муниципального контракта на строительство школы в микрорайоне Парковый.

Депутат гордумы Сергей Селещук, чья фирма «Уралжилстрой» получила 700-миллионный контракт, проходит по делу свидетелем. Пашков вины не признал. Тефтелев заключил со следствием досудебное соглашение, в котором пообещал дать показания на ряд VIP-персон. «Слив» документа в интернет стал поводом для возбуждения еще одного дела — по ст. 310 УК РФ (разглашение тайны следствия). Подозреваемых по нему пока нет.