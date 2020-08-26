Экс-мэр Челябинска Тефтелев обманул силовиков

Евгений Тефтелев рассчитывает на минимальный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Телеграм-канал Baza сообщил, что обвиняемый в коррупции экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, чтобы заполучить прощение судей и силовиков, дал показания на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и экс-директора ЮУ КЖСИ Наталью Салееву. URA.RU выяснило, что на деле все было еще интереснее. Источники агентства в силовых органах сообщают: Тефтелев также дал показания на мэра Челябинска Наталью Котову. Но избежать серьезного наказания ему поможет не это.

26 августа Тефтелев, ожидающий передачи дела в суд, слег в больницу с сердечным приступом. Его увезли из коттеджа, где он отбывает домашний арест. «Зачем же охранять Тефтелева, а главное — от кого? Он заключил досудебное соглашение и сдал сразу нескольких крупных чиновников из Челябинской области. Речь идет, например, о бывшем вице-губернаторе области [Руслане Гаттарове]. В общем, после утечки информации о сделке со следствием, сотрудники правоохранительных органов решили, что неплохо бы взять Тефтелева под охрану», — пишет Baza.

Руслан Гаттаров (слева) фигурирует в показания Евгения Тефтелева (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце июля в анонимных телеграм-каналах появилась копия ходатайства Тефтелева о досудебном соглашении и сам документ соглашения. Это произошло после того, как само соглашение пытались отменить, но ФСБ выступила против этого. В протоколе соглашения указывалось, что экс-мэр заявил о якобы фактах коррупции со стороны Руслана Гаттарова, Натальи Салеевой, а также по нарушениям закона, допущенных мэром Челябинска Натальей Котовой при благоустройстве набережной реки Миасс. Конкретных доказательств он не привел, однако появление документов вызвало большой резонанс.

«Показаниям по Гаттарову и Салеевой дадут ход, — рассказал источник в силовых структурах. — Доследственную проверку уже проводит ФСБ, материалы засекречены. Дела могут возбудить в октябре.

А показания на Котову подтверждения не нашли. Причем выяснилось это уже в ходе очной ставки между Котовой и Тефтелевым, где экс-мэр стал путаться в показаниях».

«С точки зрения следователей СК, все показания Тефтелева не представляют ценности. Фактуры на Гаттарова и Салееву и без свидетельств экс-мэра достаточно. А показания на Котову оказалось пустышкой, — дополняет другой источник. — Когда Тефтелева задерживали, рассчитывали, что даст показания на экс-губернатора Бориса Дубровского, но он оказался бесполезен. Отменять досудебное соглашение не стали, потому что Тефтелева пожалели. Он давно работает в Челябинской области, у него остались давние связи. Кроме того, Тефтелев серьезно болен».

Взятку Евгению Тефтелеву дал Сергей Селещук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Официально силовые структуры и адвокаты бывшего градоначальника не комментируют показания экс-мэра. Воздерживается от комментариев Гаттаров, связаться с Салеевой не удалось. Дозвониться до пресс-службы мэрии Челябинска не удалось. Тем временем силовики начали проверку из-за утечки внутренних документов. Возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ (разглашение тайны следствия). Пока в этом деле подозреваемых нет.

По версии следствия, Тефтелев и бывший руководитель управления капстроительства Челябинска Евгений Пашков получили от депутата гордумы Сергея Селещука откат за заключение с его фирмой «Уралжилстрой» контракта по строительству школы в микрорайоне Парковый на 700 млн рублей. Селещук проходил по делу свидетелем. Расследование завершено, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По делу также проходит экс-начальник управления капстроительства мэрии Евгений Пашков, который свое вины не признает.